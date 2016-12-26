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Дачников, которых выживают с их участков, будет защищать прокуратура

Дачников, которых выживают с их участков, будет защищать прокуратура

Активисты ОНФ направят обращения от имени садоводов в прокуратуру и администрацию с требованием выплатить пенсионерам компенсацию за снос дач.

О проблеме дачников из садового товарищества «Металлург-4» Myslo уже рассказывал. Туляки обращались в редакцию в октябре этого года.

Если вкратце, их ситуация выглядит так. Собственников СНТ «Металлург-4», что на Косой Горе, заставляют снести их дачные дома. Спустя 50 лет «внезапно» выяснилось, что прямо под огородами проходит газопровод. Пенсионеры получили требование о сносе построек на участках: домиков, туалета, сараев, деревьев и кустарников.

Когда полвека назад пенсионеры оформляли участки в собственность, ни  о каких обременениях и ограничениях их не предупреждали. 

Никакой компенсации за утрату строений истец (ООО «Газпром трансгаз Москва»), предоставлять не собирается. Пенсионерам предлагают снести дом за свой счёт и дополнительно оплатить 6000 рублей судебных издержек.

Действующий с 1956 года газопровод был изношен на 100% еще 20 лет назад. Почему не прекратить его использование - не понятно.

Получается, что всего в нескольких километрах от населенных пунктов и оживленной автодороги проходит опасная газовая труба, которая может рвануть в любой момент.

Сегодня стало известно, что в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Тульской области состоялся круглый стол по вопросу сноса садового товарищества «Металлург-4».

По мнению жителей, разрешить спор могла бы администрация города, встав на сторону граждан и рассмотрев возможность предоставления людям компенсации за их дома.

Общественники пригласили на встречу представителей администрации Тулы, однако чиновник, пришедший на круглый стол, так и не смог дать оценку ситуации.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тульской области Михаил Глухов:

Михаил Глухов

Вопрос о сносе дачного кооператива поднимался еще на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта. При продаже участков люди должны были своевременно быть информированы о существующем обременении. Если этого не произошло, то на сегодня нам обязательно нужно найти решение как не ущемить их права.

 

ОНФ будет добиваться разъяснения ситуации со стороны администрации Тулы и соблюдения прав граждан. Соответствующие обращения активисты Народного фронта направят в органы исполнительной власти и прокуратуру.

 

 

Юлия Королева

Друзья, а как вы считаете, должны ли дачникам компенсировать снос их домов? Или лучше вообще прекратить использование опасного газопровода? Кто виноват в этой ситуации, с кого спрашивать? Пишите в комментариях! А если вы попали в похожую ситуацию, звоните в редакцию по тел. 57-07-07, доб. 811.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:20 0
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Событие
ОНФпроблемы дачниковгазпровод
Место
Тульская областьМеталлург 4

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