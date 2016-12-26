Тульские следователи поздравили воспитанников детдома с Новым годом

24 декабря 2016 года сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области поздравили воспитанников подшефного государственного образовательного учреждения Тульской области «Долматовский детский дом» с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством.

Шефствуют над детским домом сотрудники следственного управления уже второй год.

Они стараются оказывать ребятам посильную помощь, разнообразить их досуг, подарить детям внимание и заботу. И в преддверии наступающего Нового года следственное управление организовало для детей посещение цирковой шоу-программы «Тайна пирата».

Ребята смогли посмотреть яркие цирковые выступления с великолепным оформлением, захватывающей сюжетной линией и каскадом уникальных цирковых трюков. Дети остались очень довольные представлением!

После посещения цирка сотрудники приготовили для ребят еще один сюрприз – сладкие подарки.