Тульские следователи поздравили воспитанников детдома с Новым годом

Шефствуют над детским домом сотрудники следственного управления уже второй год.
Они стараются оказывать ребятам посильную помощь, разнообразить их досуг, подарить детям внимание и заботу. И в преддверии наступающего Нового года следственное управление организовало для детей посещение цирковой шоу-программы «Тайна пирата».
Ребята смогли посмотреть яркие цирковые выступления с великолепным оформлением, захватывающей сюжетной линией и каскадом уникальных цирковых трюков. Дети остались очень довольные представлением!
После посещения цирка сотрудники приготовили для ребят еще один сюрприз – сладкие подарки.