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Безопасность жителей Тулы в Новый год названа приоритетной задачей
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Безопасность жителей Тулы в Новый год названа приоритетной задачей

Об этом заявил Алексей Дюмин на совещании с руководителями правоохранительных органов региона.

23 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Открывая совещание, глава региона отметил, что приближаются новогодние праздники, впереди большие массовые мероприятия.

«Обеспечение безопасности граждан – наша с вами приоритетная задача. Вам как никому известна обстановка внутри нашей страны, непростая обстановка в мире. Важно мобилизовать все силы и средства, чтобы не допустить нештатных ситуаций», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Он также напомнил о необходимости выстраивания эффективного взаимодействия и обмена информацией.

«Нужно чётко определить порядок действий всех служб и ведомств на случай любых происшествий. Однако необходимо понимать, что все мы должны работать на упреждение, чтобы не допустить происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Тульской области», - сказал губернатор.

Затем представители структур правоохранительного блока доложили о готовности к работе в период проведения новогодних и рождественских мероприятий.

Подводя итог совещания, глава региона напомнил, что работа силовых ведомств должна быть чётко организована, необходим постоянный мониторинг обстановки и быстрое реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:30 0
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обеспечение безопасности в новогодние праздники

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