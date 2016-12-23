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В выходные в Туле немного подморозит
Фото Today.kz

В выходные в Туле немного подморозит

Снегопад начнется в Туле, по прогнозам синоптиков, уже вечером пятницы

Предстоящие выходные в Тульской области ожидаются снежные. Снегопад начнется в пятницу вечером и продлится до вечера субботы. В воскресенье ночью осадки продолжатся.

Температура воздуха на предстоящий уик-энд будет держаться в пределах от 0 до -5°C.

В пятницу днем будет пасмурно, -4°C и юго-западный ветер со скоростью 4 м/с.

В субботу, 24 декабря ветер сменится на западный и утихнет до 3 м/с, температура воздуха утром -5°C , днем потеплеет до 0°C, прогнозируется снег.

В воскресенье -3°C, днем -2°C и снег. Ветер юный со скоростью 5 м/с.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:40 +1
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