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Срочно требуются деньги на лечение туляка Михаила Мелякова!

Срочно требуются деньги на лечение туляка Михаила Мелякова!

Михаилу Мелякову экстренно необходимо собрать деньги на обследование в Израиле.

Отец годовалого сына 34-летний Михаил Меляков борется с 3-й стадией рака кожи. Для продолжения лечения ему необходимо экстренно пройти обследование в Израиле. На днях тульские медики обнаружили у мужчины еще один воспаленный лимфоузел, и для уточнения дальнейшего курса лечения и нужен визит в больницу.

Сумма требуется  относительно незначительная  – 1100 долларов на обследование, 20 тысяч рублей на перелет и проживание. Но для семьи эта сумма уже неподъемная. Для прохождения полного курса реабилитации Михаилу необходимо регулярно приобретать препарат для капельниц, стоимость каждой из них – более 400 тысяч рублей.

Ранее Михаилу, страдающего еще и гемофилией, в Израиле провели успешную операцию, там же назначили и курс реабилитации (в России аналогов препарату Кейтруда нет). Теперь требуется дообследование в связи с обнаружением воспаленных лимфоузлов.

– Мы проделали огромный путь, – говорит Светлана Мелякова, – и останавливаться нельзя. Ведь именно сейчас жизнь зависит не от мастерства хирурга, а от денег. Огромной суммы денег.
Мы в очередной раз обращаемся ко всем неравнодушным людям и просим помощи. Страшно, когда жизнь родного человека измеряется деньгами, которых нет…

В соцсети ВКонтакте создана группа помощи Михаилу Мелякову.

Реквизиты для перечисления помощи:

Сбербанк России (счёт): Получатель Мелякова Светлана Анатольевна. Счёт получателя: 40817810066003125680. Банк получателя: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула. ИНН получателя: 7707083893. БИК банка получателя: 047003608. Кор. счёт: 30101810300000000608.

Сбербанк России (карта): 676196000350310802. Получатель Мелякова Светлана Анатольевна.

Альфа-Банк (карта): 4779 6463 8824 3066. Получатель Мелякова Светлана Анатольевна.

Альфа-Банк (счёт): ФИО: Мелякова Светлана Анатольевна. Номер счёта: 40817810607170003356 (RUR). Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва. БИК: 044525593. Кор. счет: 30101810200000000593. ИНН банка: 7728168971. КПП банка: 775001001.

PayPal: smetana-m@yandex.ru

Яндекс деньги: 1001303049782

QIWI кошелек: +79202700454

Номер МТС для пожертвований: +79109432767

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:24 +1
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