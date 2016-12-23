новости
новости
Регистрация
Юных туляков зовут на Кремлевскую елку спасать Новый год

Юных туляков зовут на Кремлевскую елку спасать Новый год

Спектакль с «детективной» линией, традиции праздника народов мира, итоги конкурса елочных украшений – всё это ждет гостей праздничной елки в Тульском кремле!

23 декабря 2016 года музей «Тульский кремль» приглашает на открытие Кремлёвской ёлки. Начало праздника в 16.00.

Детективная история развернется на открытии новогодней ёлки в Тульском кремле: пропали письма детей, в которых они просили подарки у Деда Мороза! Надо срочно их найти, ведь иначе не придет Дедушка Мороз, не принесёт подарки, не будет праздника, и Новый год не наступит. 

Также на открытии ёлки зрители смогут отправиться в путешествие по разным странам мира и узнать о традициях празднования Нового Года в разных уголках Земли с помощью театрализованного представления.

Таинственная шаманская пляска и щёлканье испанских кастаньет, магия загадочного Востока и весёлые игры старой Европы.

Завершится праздник ярким парадом Дедов Морозов и торжественной церемонией передачи тульскому краю новогоднего холода!

Кроме того, будут подведены итоги акции-конкурса «Тульский кремль наряжает ёлку»! Приглашаем всех участников.

Приглашаем посетителей всех возрастов (0+)

Место проведения: Тула, кремль.

Телефон для справок: 8(4872)31-25-38.

Полноразмерное изображение программы мероприятий открывается по клику:

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:54 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульский кремль
Прочее
Кремлевская елка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Срочно требуются деньги на лечение туляка Михаила Мелякова!
Срочно требуются деньги на лечение туляка Михаила Мелякова!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика