Юных туляков зовут на Кремлевскую елку спасать Новый год

Спектакль с «детективной» линией, традиции праздника народов мира, итоги конкурса елочных украшений – всё это ждет гостей праздничной елки в Тульском кремле!

23 декабря 2016 года музей «Тульский кремль» приглашает на открытие Кремлёвской ёлки. Начало праздника в 16.00.

Детективная история развернется на открытии новогодней ёлки в Тульском кремле: пропали письма детей, в которых они просили подарки у Деда Мороза! Надо срочно их найти, ведь иначе не придет Дедушка Мороз, не принесёт подарки, не будет праздника, и Новый год не наступит.

Также на открытии ёлки зрители смогут отправиться в путешествие по разным странам мира и узнать о традициях празднования Нового Года в разных уголках Земли с помощью театрализованного представления.

Таинственная шаманская пляска и щёлканье испанских кастаньет, магия загадочного Востока и весёлые игры старой Европы.

Завершится праздник ярким парадом Дедов Морозов и торжественной церемонией передачи тульскому краю новогоднего холода!

Кроме того, будут подведены итоги акции-конкурса «Тульский кремль наряжает ёлку»! Приглашаем всех участников.

Приглашаем посетителей всех возрастов (0+)

Место проведения: Тула, кремль.

Телефон для справок: 8(4872)31-25-38.

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