В Туле полиция разыскивает обвиняемого в краже
Стражи порядка просят граждан, знающих о местонахождении мужчины, сообщить в полицию.
Сотрудники отделения полиции «Ильинское» Тулы разыскивают Букатина Евгения Владимировича, 1987 г. р., обвиняемого в совершении кражи.
Его приметы: на вид 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмно-русые короткие, брови дугообразные, глаза серые, уши прилегающие, нос прямой, губы тонкие. Размер обуви — 41.
Полицейские просят граждан, знающих что-либо о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам
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