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В Туле полиция разыскивает обвиняемого в краже

В Туле полиция разыскивает обвиняемого в краже

Стражи порядка просят граждан, знающих о местонахождении мужчины, сообщить в полицию.

Сотрудники отделения полиции «Ильинское» Тулы разыскивают Букатина Евгения Владимировича, 1987 г. р., обвиняемого в совершении кражи.

Его приметы: на вид 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмно-русые короткие, брови дугообразные, глаза серые, уши прилегающие, нос прямой, губы тонкие. Размер обуви — 41.

Полицейские просят граждан, знающих что-либо о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (4872) 72-14-23 и 72−17−64.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 18:43 +2
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