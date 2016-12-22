В Туле полиция разыскивает обвиняемого в краже

Сотрудники отделения полиции «Ильинское» Тулы разыскивают Букатина Евгения Владимировича, 1987 г. р., обвиняемого в совершении кражи.

Его приметы: на вид 25 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмно-русые короткие, брови дугообразные, глаза серые, уши прилегающие, нос прямой, губы тонкие. Размер обуви — 41.