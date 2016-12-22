Тулячка: жилищники оставили детскую комнату без отопления!

Жительница Косой Горы Илона пожаловалсь, что после ремонта батарей слесарь не присоединил радиатор к стояку и требует дополнительные деньги за работу.

Илона опубликовала свою жалобу на Myslo в блоге «Народный журналист».

- У меня в квартире потёк радиатор. Я написала заявление в Управляющую компанию ООО «Тулжилхоз» по адресу: Косая гора ул. Гагарина, 5. Сначала вообще ничего не хотели делать, запросили 13 тыс. руб. за работу и материалы. Сегодня, 22 декабря, пришли слесаря установили купленные мною краны на батарею, отсекли радиатор. А по окончании работ не присоединили радиатор к стояку, оставив детскую комнату без отопления в зимний период.

И снова сказали,что работа будет платной. На просьбу демонтировать батарею - отсечь один зубец и присоединить снова, сказали, что эти работы платные. Сейчас температура в комнате упала на 5 градусов. Правомерны ли действия управляющей компании?



Женщина ссылалась на то, что согласно разъяснению Министерства регионального развития РФ, обогревающие элементы, расположенные в частных квартирах, находятся в составе общего имущества дома.

В связи с этим менять протекающую батарею должна управляющая организация.

Однако в управляющей компании пояснили: согласно договору с жильцами дома №15 по улице М. Горокого, батареи к общедомовому имуществу не относятся. В связи с этим их ремонт и содержание является обязанностью владельцев квартир. Именно поэтому и работы проводятся за счет собственников жилья.

Относятся ли радиаторы батарей к общедомовому имуществу или к личному - прописывается в договоре между УК и жильцами.

«Чтобы предотвратить залив нижних двух этажей, слесари выполнили демонтаж батареи и установили запорную арматуру. Женщина потребовала срезать одну секцию и установить батарею на место. Но эти работы уже выполняются в рамках сметы. При этом состояние батарей она должна была проверить после окончания отопительного периода – это ее обязанность», – пояснила начальник ЖЭУ Элла Юрченко.