Гендиректор тульской УК подозревается в мошенничестве на четверть миллиона

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На основании подложного документа мошенница заключила муниципальный контракт на управление домом, «заработав» таким образом 240 тысяч рублей.

Правомерность заключенного в начале 2015 года контракта проверила прокуратура Тулы. Собранные материалы были переданы следователям для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что генеральный директор, а по совместительству и.о. главного бухгалтера и учредитель ООО УК «Наш Дом» Галина Бакун на основании подложного протокола внеочередного общего собрания собственников одного из МКД по ул. Демидовская в Туле от 24 января 2015 заключила с директором Центра гражданской защиты и спасательных работ города, расположенном в этом доме, муниципальный контракт на управление жильем. Срок контракта – с 1 февраля по 31 декабря 2015 года с продлением на 2016 год.

«При этом она достоверно знала о том, что управлять домом ООО УК «Наш Дом» не имеет права»,– уточняет пресс-служба прокуратуры Тульской области.

На основании контракта, генеральный директор ООО УК «Наш Дом» ежемесячно предоставляя в бухгалтерию Центра акты оказания услуг по управлению имуществом, получала 240 тысяч рублей. Таким образом мошенница причина ущерб бюджету Тулы.

На основании материалов прокурорской проверки следователи Зареченского округа 16 декабря 2016 года в отношении генерального директора ООО УК «Наш Дом» Галины Бакун возбудили уголовное дело. Ей вменяется совершение мошеннических действий (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ход расследования по делу прокурор Тулы взял на контроль, сообщает ведомство.