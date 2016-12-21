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В Тульской области прошла встреча с дольщиками СУ-155

В Тульской области прошла встреча с дольщиками СУ-155

Старший вице-президент банка «Российский капитал» Олег Бетин проверил ход работ по достройке объектов.

20 декабря старший вице-президент банка «Российский капитал» Олег Бетин с рабочим визитом посетил Тульскую область. Цель поездки – проверка хода работ по достройке объектов СУ-155 и встреча с представителями инициативных групп дольщиков.

В рамках своей поездки Олег Бетин с председателем правительства Тульской области Юрием Андриановым, министром строительства и ЖКХ Элеонорой Шевченко и гендиректором ООО «ИК «Триумфальная арка» (выполняет функции технического заказчика при достройке объектов СУ-155) Анатолием Гребенюком обсудили текущие вопросы на стройплощадках и планы работ на 2017 год.

В микрорайоне «Северо-Восточный» на 8, 11 и14 корпусах идет монтаж панелей. Старт монтажно-строительных работ на 10 корпусе запланирован на конец второго квартала 2017 года.

План работ по остальным корпусам будет определен после утверждения графика финансирования на предстоящий год.

В Нижней Китаевке, при финансировании банка «Российский капитал», достраивается два объекта. В настоящий момент готовится к вводу в эксплуатацию 2-й корпус.

Квартиры в этом долгострое местные власти передадут 252 семьям тулякам, стоящим в очереди за муниципальным жильем. 1-й корпус планируется ввести в 2017 году.

Справка Myslo

Бывший заместитель министра строительства и ЖКХ Олег Бетин, назначенный на должность старшего вице-президента «Российский капитал», курирует процесс достройки объектов СУ-155.

Банк «Российский капитал» уполномочен Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции завершить строительство проблемных объектов. Это 130 жилых объектов СУ-155 по стране. В Туле таких объектов два: ЖК «Парус» и «Новая Тула».

вчера, в 11:54 0
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