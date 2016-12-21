Путин подписал поправки в закон о пенсиях

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью ЗЗ1 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, в закон вносятся изменения, которые предусматривают сохранение до 2019 года включительно тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, действующих в 2016-2018 годах для основной категории плательщиков, в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов и в размере 10% сверх указанной предельной величины.

Закон был принят Госдумой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 14 декабря.

Как ранее сообщалось, правительство готовится к частичной разморозке накопительной части пенсии в 2017 году. А с 2018 года накопительную часть тарифа страховых взносов восстановят до 6%.

Базовым вариантом сейчас является разморозка 1% из 6%, которые должны перечисляться на накопительные счета граждан в НПФ или ВЭБ. Замминистра экономического развития Олег Фомичев подтвердил, что это предложение поддерживается Минэкономразвития.



В результате негосударственные пенсионные фонды получат около 60 млрд рублей в следующем году.