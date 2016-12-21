В следующем году в Туле построят новый бизнес-инкубатор на 200 рабочих мест
Об этом заявила на итоговой пресс-конференции Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.
21 декабря в здании регионального правительства прошла пресс-конференция председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области Татьяны Лапаевой.
Руководитель комитета подвела итоги Года предпринимательства, действующих рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, презентовала новый информационный портал для субъектов предпринимательства.
Татьяна Лапаева.
- Для нас 2016 был знаковым. Указом губернатора он был объявлен годом предпринимательства, - говорит Татьяна Лапаева. - Впервые разработана стратегия развития предпринимательства до 2020 года в России.
С 2016 года введены надзорные каникулы, создан единый реестр малого и среднего предпринимательства. Тульская область вошла в число 20 регионов которые воспользовались полномочиями по федеральному законодательству и ввели ряд налоговых льгот для предпринимателей.
В 2017 году начнется строительство нового бизнес-инкубатора на 200 рабочих мест.
Есть целый блок образовательных программ для предпринимателей. В регионе работает школа предпринимательства, азбука предпринимательства, программа «Мама-предприниматель».
178 тульских предпринимателей заключили договоры с крупнейшими предприятиями: Российские автодороги, Почта России, Ростелеком и др. - на сумму 4,4 млрд рублей.
Татьяна Лапаева рассказала, что для популяризации занятий бизнесом в 2016 году в регионе проведены: Форум, посвященный Дню предпринимательства, конкурс «Молодой предприниматель», выставка тульского предпринимательства. Запущен в тестовом режиме портал для предпринимателей.
О финансовой поддержке для малого и среднего бизнеса.
Всего на поддержку предпринимателей в этом году направлено 225 млн руб. Помощь получили 267 предпринимателей.
Положительная динамика по росту субъектов малого и среднего предпринимательсва (МСП) - 3,6% роста. Сейчас в регионе работают 61 947 субъектов МСП.
В регионе создан портал для предпринимателей - «Бизнес-навигатор 71».
Рабочая группа по предпринимательству предложила создать единый портал, где есть вся информация о поддержке предпринимателей, законодательстве в сфере МСП. Сейчас портал работает в тестовом режиме.
Ринат Крюков.
Ринат Крюков, «Центр поддержки предпринимательства»:
- Действующий в Туле бизнес-инкубатор заполнен на 96%. В следующем году на улице Кирова будет построен новый! Надеемся, таким образом в Туле появится целый бизнес-городок.
Планируется создать центр инжиниринга. Он будет поддерживать бизнес, связанный с инновационной деятельностью.
Анастасия Иващенко, руководитель Фонда поддержки предпринимательства, рассказала о финансовой поддержке предпринимателей.
- Ставка микрокредитов для МСП сейчас - 7 процентов. Максимально возможная сумма микрозайма увеличена до 3 млн руб. Сокращены сроки рассмотрения заявок на получение микрозаймов - до 15 рабочих дней, для предприятий, выполняющих работы по ремонту многоквартирных домов - до 7 рабочих дней.