В следующем году в Туле построят новый бизнес-инкубатор на 200 рабочих мест

Об этом заявила на итоговой пресс-конференции Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.

21 декабря в здании регионального правительства прошла пресс-конференция председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области Татьяны Лапаевой.

Руководитель комитета подвела итоги Года предпринимательства, действующих рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, презентовала новый информационный портал для субъектов предпринимательства.



Татьяна Лапаева.

- Для нас 2016 был знаковым. Указом губернатора он был объявлен годом предпринимательства, - говорит Татьяна Лапаева. - Впервые разработана стратегия развития предпринимательства до 2020 года в России.

С 2016 года введены надзорные каникулы, создан единый реестр малого и среднего предпринимательства. Тульская область вошла в число 20 регионов которые воспользовались полномочиями по федеральному законодательству и ввели ряд налоговых льгот для предпринимателей.

В 2017 году начнется строительство нового бизнес-инкубатора на 200 рабочих мест.

Есть целый блок образовательных программ для предпринимателей. В регионе работает школа предпринимательства, азбука предпринимательства, программа «Мама-предприниматель».

178 тульских предпринимателей заключили договоры с крупнейшими предприятиями: Российские автодороги, Почта России, Ростелеком и др. - на сумму 4,4 млрд рублей.

Татьяна Лапаева рассказала, что для популяризации занятий бизнесом в 2016 году в регионе проведены: Форум, посвященный Дню предпринимательства, конкурс «Молодой предприниматель», выставка тульского предпринимательства. Запущен в тестовом режиме портал для предпринимателей.

О финансовой поддержке для малого и среднего бизнеса.

Всего на поддержку предпринимателей в этом году направлено 225 млн руб. Помощь получили 267 предпринимателей.

Положительная динамика по росту субъектов малого и среднего предпринимательсва (МСП) - 3,6% роста. Сейчас в регионе работают 61 947 субъектов МСП.

В регионе создан портал для предпринимателей - «Бизнес-навигатор 71».

Рабочая группа по предпринимательству предложила создать единый портал, где есть вся информация о поддержке предпринимателей, законодательстве в сфере МСП. Сейчас портал работает в тестовом режиме.



Ринат Крюков.