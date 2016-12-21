У жителя Ясногорского района нашли 3,5 килограмма конопли

Полицейские в Ясногорском районе задержали 42-летнего местного жителя за хранение наркосодержащего растения в крупном размере.

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области поступила информация, что у жителя деревни Воловниково Ясногорского района может храниться большое количество конопли. При проверке полученных сведений информация подтвердилась.

В хозяйственной постройке, расположенной около дома, оперативники обнаружили и изъяли вещество зелёного цвета, которое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта-криминалиста установлено, что данное вещество является частями растения конопли, содержащими наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

Общая масса составляет 3,49 кг. Как пояснил задержанный, данное вещество он хранил для личного потребления.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Ему грозит наказание – до 10 лет лишения свободы.