В праздники электрички изменят расписание

Пресс-служба Московской железной дороги сообщает о работе электропоездов и экспрессов в новогоднюю ночь и праздничные дни.

Электрички начнут курсировать:

30 декабря по расписанию пятницы,

31 декабря и 7 января – по расписанию субботы,

8 января – по расписанию воскресенья,

9 января поезда станут курсировать расписанием понедельника.

С 1 по 6 января электрички будут работать согласно субботнему расписанию.

Экспрессы Москва-Тула также меняют дни отправления: для обеспечения вывоза пассажиров из Москвы часть из них назначена на предновогодние дни с 30 по 31 декабря, но выведена из графика с 1 по 8 января.

В обратном направлении экспрессы назначены в столицу на 7 и 8 января, а в другие дни они выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться с изменениями, которые есть на официальном сайте ОАО «РЖД», и спланировать свой маршрут заранее.