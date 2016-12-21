Молодежный центр «Родина» подарит Туле новогодний клип

Фото предоставлено ММЦ «Родина».

Премьеру клипа можно будет увидеть на открытии городской елки 27 декабря на площади Ленина.

Молодежный многопрофильный центр «Родина» совместно с талантливой молодёжью города Тулы, фотостудиями MILK, i1 Studio, а также студией звукозаписи, школой вокала «Фальши.net» совсем скоро представят очередной подарок жителям нашего города: 14 декабря был дан старт съёмкам новогоднего клипа!

Премьеру клипа можно будет увидеть на открытии городской елки 27 декабря на площади Ленина, а специально для читателей нашего портала клип будет размещен на Myslo в понедельник.