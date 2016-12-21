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Молодежный центр «Родина» подарит Туле новогодний клип
Фото предоставлено ММЦ «Родина».

Молодежный центр «Родина» подарит Туле новогодний клип

Премьеру клипа можно будет увидеть на открытии городской елки 27 декабря на площади Ленина.

Молодежный многопрофильный центр «Родина» совместно с талантливой молодёжью города Тулы, фотостудиями MILK, i1 Studio, а также студией звукозаписи, школой вокала «Фальши.net» совсем скоро представят очередной подарок жителям нашего города: 14 декабря был дан старт съёмкам новогоднего клипа!

Премьеру клипа можно будет увидеть на открытии городской елки 27 декабря на площади Ленина, а специально для читателей нашего портала клип будет размещен на Myslo в понедельник.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 12:55 +1
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