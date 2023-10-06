В конкурсе «Призвание – учить!» победителями стали 63 тульских педагога

Повышать и совершенствовать мастерство – с этой целью регулярно участвует в различных профессиональных конкурсах Сергей Бурцев, преподаватель истории Техникума железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова.

В конкурсе «Призвание – учить» он участвовал первый раз. В качестве номинации выбрал «Новации и традиции». Именно сохранением истории техникума он и занялся в 2019 году, когда пришел работать в это образовательное учреждение.

Сергей Бурцев – Музей техникума был создан еще в 1966 году, но когда я устроился работать, он находился в весьма плачевном состоянии. Благодаря тому, что администрация техникума поддержала идею обновления музея, мы получили сегодня интересное, современное пространство, куда хотят приходить студенты. Даже кастинги проводили на роль экскурсоводов – столько желающих было среди обучающихся.

Проделанный труд высоко оценен конкурсной комиссией. Она определила Сергея Бурцева победителем номинации «Новации и традиции».

Педагог признается, что самым сложным было обобщить весь объем проделанной за несколько лет работы, а также собрать фотографии, подтверждающие ее.

– Сегодняшнее награждение – я считаю, что это не столько моя заслуга, сколько всего коллектива нашего учреждения и студентов. Руководство техникума вложило огромные усилия в обновление в музея. Теперь дети приходят и говорят: «Вау, как круто!» Они узнают о Борисе Сафонове, дважды герое Советского Союза, который учился в нашем техникуме, а также об истории железной дороги и истории самого образовательного учреждения.

Конкурс «Призвание – учить» проводится в Тульской области с 2021 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина и при поддержке основателя благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова.

В 2023 году заявки на участие подали 692 человека. Традиционно в конкурсе участвовали учителя со стажем от одного года, воспитатели, методисты, педагоги сельских школ, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, молодые управленцы, педагоги-психологи, классные руководители, педагоги и воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ, преподаватели техникумов и колледжей и другие работники сферы образования.

Для руководителей школьных музеев впервые добавлена специальная категория в номинации «Новации и традиции». Для педагогов-наставников в Год педагога и наставника были введены новые номинации «Ведущий наставник», «Старший наставник» и «Наставник-специалист».

Жюри, в которое вошли представители сферы образования региона и федеральные эксперты от фонда «Эмпатия», определило 63 победителя в 15 номинациях.

От имени Алексея Дюмина педагогов приветствовал его первый заместитель Дмитрий Миляев. Он вручил премии победителям и передал слова Губернатора:

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что принятое три года назад решение о проведении конкурса «Призвание – учить!» было верным. Мы видим, как растет его востребованность: ежегодно увеличивается количество участников и победителей, появляются новые номинации. Все это способствует популяризации профессии учителя, помогает нашим педагогам почувствовать свою значимость и внимание со стороны государства и общества».

«Наш праздник становится доброй традицией – в третий раз мы поздравляем лучших педагогов Тульской области в продолжение Дня учителя. Я очень рад, что наш совместный проект выявляет такие разные таланты. В конкурсе участвуют не только школьные учителя: мы награждаем воспитателей детских садов, преподавателей техникумов, руководителей школьных музеев и педагогов-наставников, чтобы как можно больше неравнодушных и мотивированных педагогов гордились своей профессией и продолжали делиться знаниями с детьми», – отметил основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.

В этом году призовой фонд конкурса увеличен с 11 до 14,5 млн рублей. Сертификаты на единовременную выплату 150 тыс. рублей вручили победителям в номинациях «Педагог-наставник», «Новации и традиции» и «Профессиональный дебют». Конкурсанты, награждённые в рамках остальных номинаций, будут получать по 20 тыс. рублей ежемесячно в течение года.

Полный список победителей 2023 года доступен на сайте «Эмпатии».

Всего за три года в конкурсе «Призвание – учить!» приняли участие почти 1500 педагогов, 147 из них стали победителями. В 2021 году были награждены 33 лучших педагога в 11 номинациях. В 2022-м – число победителей возросло до 51, а номинаций – до 15.