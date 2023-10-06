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Отряд «ЛизаАлерт» набирает добровольцев для просмотра фотографий

Отряд «ЛизаАлерт» набирает добровольцев для просмотра фотографий

Присоединиться к волонтёрам может каждый, а помогать искать пропавших людей можно из любой точки мира.

Поисковики «ЛизаАлерт» набирают волонтёров в группу просмотра и анализа. Это люди, которые рассматривают снимки местности, сделанные беспилотником, пытаясь найти на них пропавших людей или следы их присутствия – брошенные вещи, предметы и т. д.

Чтобы присоединиться к отряду, нужно быть совершеннолетним, иметь компьютер или ноутбук с экраном не менее 15 дюймов, мышку с колёсиком для увеличения масштаба фотографий, хороший стабильный интернет и свободное время (не менее 4 часов в неделю).

Предусмотрено обучение – от 4 часов в неделю на протяжении 1,5 месяцев. Начало занятий – во второй декаде октября. Помогать отряду можно из любой точки земного шара.

Хотите присоединиться к поисковикам? Заполняйте анкету по ссылке!

сегодня, в 19:20 +2
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