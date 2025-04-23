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Кто ты из фильма «В бой идут одни „старики“»

Кто ты из фильма «В бой идут одни „старики“»

Перед вами – очередной тест от Myslo по мотивам классики советского кино.

Фильм «В бой идут одни „старики“» запомнился зрителям не только яркими персонажами и динамичным сюжетом, но и песнями, которые исполняли лётчики «поющей эскадрильи».

Хорошо ли вы знаете эту легендарную киноленту? Сейчас выясним!

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Автор:
вчера, в 10:00 +8
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