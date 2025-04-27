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Туляков предупредили о заморозках
Фото Артёма Жильцова

Туляков предупредили о заморозках

Информацию распространило министерство по региональной безопасности.

В Тульской области ночью и утром 27-28 апреля ожидаются заморозки от нуля до -5 градусов.

Жителей просят учитывать похолодание и одеваться по погоде. Единый номер вызова экстренных служб - 112.

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