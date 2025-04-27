Туляков предупредили о заморозках

В Тульской области ночью и утром 27-28 апреля ожидаются заморозки от нуля до -5 градусов.
Жителей просят учитывать похолодание и одеваться по погоде. Единый номер вызова экстренных служб - 112.
Информацию распространило министерство по региональной безопасности.
В Тульской области ночью и утром 27-28 апреля ожидаются заморозки от нуля до -5 градусов.
Жителей просят учитывать похолодание и одеваться по погоде. Единый номер вызова экстренных служб - 112.
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