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Сколько весит миллион: тест по интересным фактам о деньгах

Сколько весит миллион: тест по интересным фактам о деньгах

Предлагаем пройти непростой тест и проверить свои знания в области финансов.

Тест для вас подготовили специалисты тульского отделения Банка России. 

 

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