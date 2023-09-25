Семейная пара из Донского отметила бриллиантовую свадьбу

Фото: комитет по делам ЗАГС Тульской области.

Николай Афанасьевич и Лидия Ефимовна Лохмутовы вместе уже 60 лет!

В отделе ЗАГС города Донского поздравили с бриллиантовой свадьбой Николая Афанасьевича и Лидию Ефимовну Лохмутовых. Пара вместе 60 лет.

Юбиляры познакомились 10 декабря 1962 года в сельском Доме культуры, а в следующем году поженились. Свадьбу сыграли скромно в семейном кругу. Трудовые будни супруга проходили в милиции, а супруга работала учителем начальных классов.

Как сообщает комитет по делам ЗАГС Тульской области, Николай Афанасьевич и Лидия Ефимовна воспитали двоих детей, двоих внуков и двоих правнуков.