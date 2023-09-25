  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Семейная пара из Донского отметила бриллиантовую свадьбу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Семейная пара из Донского отметила бриллиантовую свадьбу
Фото: комитет по делам ЗАГС Тульской области.

Семейная пара из Донского отметила бриллиантовую свадьбу

Николай Афанасьевич и Лидия Ефимовна Лохмутовы вместе уже 60 лет!

В отделе ЗАГС города Донского поздравили с бриллиантовой свадьбой Николая Афанасьевича и Лидию Ефимовну Лохмутовых. Пара вместе 60 лет.

Юбиляры познакомились 10 декабря 1962 года в сельском Доме культуры, а в следующем году поженились. Свадьбу сыграли скромно в семейном кругу. Трудовые будни супруга проходили в милиции, а супруга работала учителем начальных классов.

Как сообщает комитет по делам ЗАГС Тульской области, Николай Афанасьевич и Лидия Ефимовна воспитали двоих детей, двоих внуков и двоих правнуков.

сегодня, в 14:50 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьДонской
Прочее
семейная парабриллиантовая свадьба

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сколько весит миллион: тест по интересным фактам о деньгах
Сколько весит миллион: тест по интересным фактам о деньгах
Охранному холдингу «Прайд» требуются сотрудники
Охранному холдингу «Прайд» требуются сотрудники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.