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Тест про «съедобное-несъедобное»: разбираетесь ли вы в грибах?
Фото pixabay.com, frepik.com.

Тест про «съедобное-несъедобное»: разбираетесь ли вы в грибах?

В тульских лесах нашествие грибов! Проверим, можно ли вас вообще отпускать в лес?

Надеваем сапоги, берем корзинку и отправляемся в тульские леса! 

 

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