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В тульской «Октаве» пройдут лекции о современном искусстве
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульской «Октаве» пройдут лекции о современном искусстве

С 22 мая в Музее станка стартует цикл «Арт в Октаве», который продлится до июля.

Современное искусство часто оставляет больше вопросов, чем ответов. Музей станка запускает новый цикл лекций, посвященный современному искусству, который поможет сориентироваться в современном художественном мире.

Участникам лекций предстоит разобраться, что интересно авторам и зрителям, как они вступают в диалог, поговорить о ключевых направлениях и формах искусства XX века, узнать, каких «граблей» стоит избегать при организации выставки и многое другое.

Первая лекция цикла состоится 22 мая в 17.00. Куратор направления URBAN ART Фонда поддержки современного искусства Винзавод, основатель Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА Сабина Чагина расскажет о стрит-арте в контексте современного искусства.

Полная программа цикла выглядит так: ?

  • 22 мая. Лекция «Стрит-арт в контексте современного искусства». Лектор – Сабина Чагина, куратор направления URBAN ART Фонда поддержки современного искусства Винзавод, основатель Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА. Регистрация – здесь.
  • 29 и 30 мая. Лекции «Искусство XX века: как и когда появилось современное искусство? Ключевые направления и формы». Лектор – искусствовед Мария Мороз.
  • 12 июня. Лекция «Как не бояться современного искусства? Если вы приходите на выставку, и вам непонятно?» Лектор – художник Дмитрий Гутов.
  • 26 июня. Лекция «Как успешно показать искусство или «грабли» при организации выставки». Лектор – директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
  • 17 июля. Лекция «Технологии в искусстве: NFT, искусственный интеллект, гибридные арт-практики, нет-арт, сайнс-арт». Лектор – медиахудожник Анна Титовец (Intektra).
  • 24 июля. Лекция «Почему сломали двери: как сделать арт-проект популярным? Работающие примеры маркетинга, PR, SMM в искусстве». Лектор – директор по PR фонда Stella art foundation Виталий Акиньшин.
  • 31 июля. Лекция «Как найти себя в искусстве, если опыта нет? Работа в области арта и культуры». Лектор – владелец кадрового агентства и руководитель академических программ музея «Гараж». Мария Польникова.

В программе возможны изменения. Цена посещения одной лекции – 350 рублей. Оставить заявку можно на сайте Музея станка. Цена абонемента на все лекции цикла – 1990 рублей. Купить его можно по ссылке.

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