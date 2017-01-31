Туляки стали позже вступать в брак и реже разводиться

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

31 января на итоговой пресс-конференции председатель комитета ЗАГС Татьяна Абросимова рассказала о результатах деятельности ведомства в 2016 году и перспективах развития отрасли на 2017-й.

За 2016 год было зарегистрировано около 60 тысяч актов гражданского состояния. Ряд связанных показателей понизился:

в 2016 году зарегистрировано на 3,5% меньше рождений (около 15,5 тыс.), чем в 2015 году,

количество заключенных браков сократилось на 13% (9529 пар),

к счастью, продолжает уменьшаться количество смертей – на 1% меньше, чем в 2015 году (25 569),

количество разводов снизилось на 2% (1526).

Последнему пункту способствовало взаимодействие ряда структур: комитета Тульской области по делам ЗАГС, министерства труда и социальной защиты, органов местного самоуправления, психологических центров.

Зато увеличился возраст вступления в брак. Более 40% мужчин и женщин женятся в возрасте от 25 до 34 лет.

25% мужчин и 30% женщин связывают себя узами брака в возрасте старше 35 лет. А молодежь 18-24 лет составляет в среднем 25% вступающих в брак.

Кроме того, в прошлом году в области родилось 178 двойняшек, в Туле в двух семьях зарегистрировано рождение тройняшек.

Также Татьяна Абросимова заявила, что в 2017 году систему записи актов гражданского состояния ждет целый ряд нововведений. На принципиально новом ПО начнут создавать Единый госреестр записей актов гражданского состояния как составную часть единого федерального ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации.

Благодаря этому реестру появится возможность получать повторные документы регистрации актов гражданского состояния в органе ЗАГС по месту жительства, а не по месту регистрации акта.

Это значительно сократит время получения услуги: документы будут выдаваться в день обращения, а не в течение месяца. Полноценная интеграция реестра должна завершиться до 2020 года.

С 1 января 2017 года действует понижающий коэффициент 0,7 при оплате госпошлины через портал госуслуг. Так, при подаче заявления на брак через Единый портал госуслуг госпошлина уплачивается в размере 245 рублей вместо 350.

В этом же году изменился порядок организации предоставления услуг в сфере ЗАГС на территории города Тулы. В настоящее время в Туле действуют профильные отделы (сектора) ЗАГС, которые осуществляют регистрацию актов гражданского состояния определенного вида:

отдел по регистрации заключения брака (ул. Советская, 47);

отдел по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления (пр. Ленина, 91);

сектор по регистрации расторжения брака (ул. Степанова, 34-а);

сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а);

сектор по регистрации перемены имени (ул. Октябрьская, 74).

По словам Татьяны Абросимовой, централизация услуг сферы ЗАГС по видам повысит качество оказания услуг профильными специалистами и сократит время ожидания в очереди.

В 2017 году отмечается 100 лет со дня образования органов ЗАГС.

В честь этой даты 22 декабря 2016 года в регионе стартовал юбилейный марафон, посвященный данному событию. Первым муниципальным образованием региона, принявшим символическое «сердце», стал Веневский район.

В рамках эстафеты запланировано проведение ряда массовых мероприятий в течение всего года. Комитетом планируется издание памятной книги о ЗАГСах земли тульской и ветеранах службы. Объявлен конкурс профессионального мастерства среди специалистов органов ЗАГС Тульской области по номинациям: «Лучший работник органа ЗАГС» и «Лучший ведущий торжественной церемонии».

«Полагаем, что все мероприятия, проведенные в регионе в рамках юбилейного года, послужат укреплению авторитета семьи, повышению её значимости, возрождению в семьях духовно-нравственных традиций и в целом улучшению демографической ситуации в Тульской области», – сказала председатель комитета.