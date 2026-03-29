  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Арсенал» выиграл 3:1 в домашней игре с саратовским «Соколом» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Арсенал» выиграл 3:1 в домашней игре с саратовским «Соколом»

В Туле завершился матч 26-го тура Первой лиги.

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня наш клуб играл с «Соколом» — аутсайдером турнирной таблицы.

На воротах противника — Михаил Левашов, экс-голкипер «Арсенала», туляк.

«Миша, ты легенда!» — кричали ему с трибун. Левашов поблагодарил болельщиков.

На матче присутствовал губернатор Дмитрий Миляев. Отметим, что зрителей на трибунах было совсем немного.

Счёт открыл «Сокол» — на 10-й минуте оформили 0:1. Но уже через пять минут Игорь Горбунов сравнял счёт, а спустя ещё две минуты Илья Азявин вывел оружейников вперёд. После чего сделал дубль — на 50-й минуте снова забил. 3:1.

5 апреля в 16.00 на Центральном стадионе «Арсенал» примет воронежский «Факел». 

 

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Спорт
«Арсенал» выиграл 3:1 в домашней игре с саратовским «Соколом»

сегодня, в 19:08

1

371

0

Спорт
«Арсенал» сыграет с аутсайдером Первой лиги уже завтра

вчера, в 18:18

22

1061

0

Спорт
«Арсенал» ждет в гости «Сокол»: история противостояний

26 марта, в 10:13

1

1242

1

Спорт
«Арсенал» — «Локомотив»: история противостояний 

5 марта, в 12:45

12

1899

1

Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Другие статьи по темам
Событие
Арсенал
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и тепло

сегодня

90

1057

5

Дежурная часть
В Тульской области обломки беспилотника упали на учебное заведение

сегодня

48

4928

0

Жизнь Тулы и области
Что ждет финансы россиян с 1 апреля 2026 года: пенсии, кредиты и рассрочки

сегодня

42

2043

2

Жизнь Тулы и области
Трамвай сошел с рельсов на ул. Максима Горького в Туле

сегодня

41

1787

-4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Снег может вернуться в Центральную Россию в апреле прямо перед Пасхой
Снег может вернуться в Центральную Россию в апреле прямо перед Пасхой

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.