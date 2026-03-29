«Арсенал» выиграл 3:1 в домашней игре с саратовским «Соколом»

Сегодня наш клуб играл с «Соколом» — аутсайдером турнирной таблицы.

На воротах противника — Михаил Левашов, экс-голкипер «Арсенала», туляк.

«Миша, ты легенда!» — кричали ему с трибун. Левашов поблагодарил болельщиков.

На матче присутствовал губернатор Дмитрий Миляев. Отметим, что зрителей на трибунах было совсем немного.

Счёт открыл «Сокол» — на 10-й минуте оформили 0:1. Но уже через пять минут Игорь Горбунов сравнял счёт, а спустя ещё две минуты Илья Азявин вывел оружейников вперёд. После чего сделал дубль — на 50-й минуте снова забил. 3:1.

5 апреля в 16.00 на Центральном стадионе «Арсенал» примет воронежский «Факел».