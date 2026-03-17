  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  Тульские «Королевы льда» выиграли отборочный этап Ночной лиги женского хоккея
новости
новости
Регистрация

Тульские «Королевы льда» выиграли отборочный этап Ночной лиги женского хоккея

14-15 марта в Москве на «Навка-Арене» прошёл заключительный отборочный этап турнира Ночной лиги женского хоккея сезона 2025/2026.

Фото предоставлены командой «Королевы льда».

Этот сезон выдался для лиги особенным, юбилейным — проекту исполнилось 10 лет. Ночная лига женского хоккея продолжает объединять любительские коллективы по всей России, даря возможность женщинам разных возрастов и профессий не просто играть в хоккей, а делать это регулярно и участвовать в официальных соревнованиях.

Финальным аккордом отборочной серии стали матчи в группе «А» дивизиона Натальи Рагозиной.

В турнире участвовали пять команд:

  • «Айс Тайгерс» (Москва),
  • «Королевы льда» (Тула),
  • «Легенда» (Москва),
  • «Сирены» (Сочи),
  • «Орса» (Ярославль).

Команды сыграли круговой турнир, по итогам которого определялась лучшая команда группы.

Тульская команда ЖХК «Королевы льда» уверенно прошла турнирную дистанцию и заняла первое место, выиграв все четыре матча.

Результаты матчей

«Королевы льда» — «Сирены» (Сочи) 4:0
Шайбы: Любовь Шашкова (2), Анна Сверчкова, Дарья Кулагина.

«Королевы льда» — «Айс Тайгерс» (Москва) 3:2
Шайбы: Любовь Шашкова (2), Дарья Кулагина.

«Королевы льда» — «Орса» (Ярославль) 8:2
Шайбы: Надежда Попова (2), Александра Ершова (2), Наталья Никора, Анна Сверчкова, Любовь Шашкова, Дарья Кулагина.

«Королевы льда» — «Легенда» (Москва) 3:0
Шайбы: Наталья Никора, Дарья Кулагина, Любовь Шашкова.


Таким образом, тульские хоккеистки стали победительницами группы «А» дивизиона Натальи Рагозиной заключительного отборочного этапа юбилейного сезона.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:32
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.