Тульские «Королевы льда» выиграли отборочный этап Ночной лиги женского хоккея

Фото предоставлены командой «Королевы льда».

Этот сезон выдался для лиги особенным, юбилейным — проекту исполнилось 10 лет. Ночная лига женского хоккея продолжает объединять любительские коллективы по всей России, даря возможность женщинам разных возрастов и профессий не просто играть в хоккей, а делать это регулярно и участвовать в официальных соревнованиях.

Финальным аккордом отборочной серии стали матчи в группе «А» дивизиона Натальи Рагозиной.

В турнире участвовали пять команд:

«Айс Тайгерс» (Москва),

«Королевы льда» (Тула),

«Легенда» (Москва),

«Сирены» (Сочи),

«Орса» (Ярославль).

Команды сыграли круговой турнир, по итогам которого определялась лучшая команда группы.



Тульская команда ЖХК «Королевы льда» уверенно прошла турнирную дистанцию и заняла первое место, выиграв все четыре матча.





Результаты матчей

«Королевы льда» — «Сирены» (Сочи) 4:0

Шайбы: Любовь Шашкова (2), Анна Сверчкова, Дарья Кулагина.

«Королевы льда» — «Айс Тайгерс» (Москва) 3:2

Шайбы: Любовь Шашкова (2), Дарья Кулагина.

«Королевы льда» — «Орса» (Ярославль) 8:2

Шайбы: Надежда Попова (2), Александра Ершова (2), Наталья Никора, Анна Сверчкова, Любовь Шашкова, Дарья Кулагина.

«Королевы льда» — «Легенда» (Москва) 3:0

Шайбы: Наталья Никора, Дарья Кулагина, Любовь Шашкова.



Таким образом, тульские хоккеистки стали победительницами группы «А» дивизиона Натальи Рагозиной заключительного отборочного этапа юбилейного сезона.