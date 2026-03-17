Тульские «Королевы льда» выиграли отборочный этап Ночной лиги женского хоккея

Этот сезон выдался для лиги особенным, юбилейным — проекту исполнилось 10 лет. Ночная лига женского хоккея продолжает объединять любительские коллективы по всей России, даря возможность женщинам разных возрастов и профессий не просто играть в хоккей, а делать это регулярно и участвовать в официальных соревнованиях.
Финальным аккордом отборочной серии стали матчи в группе «А» дивизиона Натальи Рагозиной.
В турнире участвовали пять команд:
- «Айс Тайгерс» (Москва),
- «Королевы льда» (Тула),
- «Легенда» (Москва),
- «Сирены» (Сочи),
- «Орса» (Ярославль).
Команды сыграли круговой турнир, по итогам которого определялась лучшая команда группы.
Тульская команда ЖХК «Королевы льда» уверенно прошла турнирную дистанцию и заняла первое место, выиграв все четыре матча.
Результаты матчей
«Королевы льда» — «Сирены» (Сочи) 4:0
Шайбы: Любовь Шашкова (2), Анна Сверчкова, Дарья Кулагина.
«Королевы льда» — «Айс Тайгерс» (Москва) 3:2
Шайбы: Любовь Шашкова (2), Дарья Кулагина.
«Королевы льда» — «Орса» (Ярославль) 8:2
Шайбы: Надежда Попова (2), Александра Ершова (2), Наталья Никора, Анна Сверчкова, Любовь Шашкова, Дарья Кулагина.
«Королевы льда» — «Легенда» (Москва) 3:0
Шайбы: Наталья Никора, Дарья Кулагина, Любовь Шашкова.
Таким образом, тульские хоккеистки стали победительницами группы «А» дивизиона Натальи Рагозиной заключительного отборочного этапа юбилейного сезона.