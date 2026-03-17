В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам

В четверг, 20 марта, в Пролетарском административном округе временно изменится схема движения транспорта.

Фото Алексея Пирязева.

Это связано с проведением массовых мероприятий, посвященных религиозному празднику Ураза-Байрам.

По информации городского управления по транспорту и дорожному хозяйству, ограничения будут действовать в два этапа:

  1. Запрет остановки и стоянки: С полуночи (00.00) до 8 часов утра парковка будет запрещена на двух центральных магистралях — улицах Металлургов и Кутузова (на участках от пересечения с улицей Чаплыгина до улицы Академика Бардина).

  2. Перекрытие для проезда: С 4 до 8 часов утра движение перекроют для всех автомобилей (кроме общественного транспорта) на улицах Чаплыгина и Академика Бардина (от пересечения с ул. Кутузова до ул. Металлургов).

В администрации Тулы подчеркнули, что работа общественного транспорта будет организована в штатном режиме. На линиях будут работать автобусы маршрутов № 5Л, 7, 24, 28, 102 и 138 в полном объеме.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.

сегодня, в 09:35 −9
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
сегодня, в 07:00, 53 848 3
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
Жизнь Тулы и области
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
сегодня, в 10:20, 24 1619 4
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным
Дежурная часть
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным
сегодня, в 09:06, 21 1217 1
«Хартия» лидирует по количеству жалоб на невывоз мусора в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Хартия» лидирует по количеству жалоб на невывоз мусора в Тульской области
сегодня, в 07:26, 18 758 -4

