В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам

Это связано с проведением массовых мероприятий, посвященных религиозному празднику Ураза-Байрам.

По информации городского управления по транспорту и дорожному хозяйству, ограничения будут действовать в два этапа:

Запрет остановки и стоянки: С полуночи (00.00) до 8 часов утра парковка будет запрещена на двух центральных магистралях — улицах Металлургов и Кутузова (на участках от пересечения с улицей Чаплыгина до улицы Академика Бардина). Перекрытие для проезда: С 4 до 8 часов утра движение перекроют для всех автомобилей (кроме общественного транспорта) на улицах Чаплыгина и Академика Бардина (от пересечения с ул. Кутузова до ул. Металлургов).

В администрации Тулы подчеркнули, что работа общественного транспорта будет организована в штатном режиме. На линиях будут работать автобусы маршрутов № 5Л, 7, 24, 28, 102 и 138 в полном объеме.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.