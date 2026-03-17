В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным

Жительница Богородицка обратилась в Информационный центр СК России с жалобой на бездействие коммунальщиков. По ее словам, в марте текущего года из-за несвоевременной уборки снега с крыши дома по улице Урицкого в Богородицке наледь и снежная масса рухнули прямо на нее и новорожденного ребенка в коляске. Младенец пострадал, ему потребовалась помощь врачей.

Следователи регионального управления возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал у руководителя тульского СК России Владимира Усова подробный отчет о расследовании этого дела. Исполнение поручения находится под особым контролем в Москве.