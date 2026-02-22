Бойцы ММА сразились в дуэли взглядов перед «Битвой за Тулу»

Фото Светланы Мулыкиной.

21 февраля в торгово-развлекательном центре «Макси» прошла дуэль взглядов — традиционная часть подготовки к предстоящим зрелищным соревнованиям. Уже сегодня, 22 февраля, «Тула-Арена» примет 15 зрелищных поединков, главным из которых станет бой восьмикратного чемпиона России по карате Элмана Сафарова.







Накануне «Битвы» соперники встретились лицом к лицу, чтобы схлестнуться взглядами. У каждого была своя тактика: кто-то использовал психологическое давление и сразу принялся устрашать противника, кто-то не стал показывать эмоции и вышел с каменным лицом, а были и те, кто решил взять юмором.







После битвы взглядов прошла пресс-конференции, на которой бойцы ответили на вопросы и рассказали о подготовке к соревнованиям.







Спортсмен из Новомосковска Алексей Будрин вышел к болельщикам в эффектной маске:

— Небольшой элемент шоу. Я всегда меняю свой имидж, когда ухожу в бой, начиная с песни. Надеюсь, завтра в зале будут скандировать и петь мою песню, как обычно. Я всех жду, жду максимальную поддержку, чтобы закатить яркий бой, — сказал Алексей.





Восьмикратный чемпион России по карате Элман Сафаров рассказал, как готовился к соревнованиям:

— Готовился, как обычно: сперва тренировал себя, потом учеников, затем сына. И так по кругу три месяца подряд. Каждый бой — главный, к любому нужно относиться серьезно. Но этот, наверное, чуть главнее остальных. Выкладывался на полную. Во втором бою выступает мой ученик — за него переживаю, наверное, сильнее, чем за себя. Самое главное — до боя дошли без травм. А завтра самый легкий день. Завтра будет жарко.





С Элманом сразится дагестанский боец Арсен Мархугаджиев. Он с нетерпением ждет этого боя:

— За эти два месяца я провел уже четыре боя: по кикбоксингу две недели назад в Саудовской Аравии, полтора месяца назад - в Минске. Как только мне позвонили и предложили этот бой, я сразу согласился, потому что знаю Элмана, знаю, что он крепкий, очень опытный боец. Летом в прошлом году я видел его бой и уже тогда предложил подраться с ним, — рассказал спортсмен.





А кто из бойцов окажется сильнее, мы узнаем уже сегодня в 19.00. Бои пройдут в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена». Для всех, кто не сможет присутствовать на поединках, но хочет поддержать своего бойца и присоединиться к зрелищному событию, будет доступна онлайн-трансляция. Подключайтесь по ссылке.