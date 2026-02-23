  1. Моя Слобода
Туляков приглашают к участию в историко-патриотическом диктанте, посвященном Дню защитника Отечества

Его цель — создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России.

Фото Алексея Пирязева.

Региональный историко-патриотический диктант, посвященный Дню защитника Отечества, проводит «Тулпатриотцентр». Пройдя его, туляки смогут проверить свои знания о военных страницах истории России.

Пройти диктант можно здесь.

Принять участие в диктанте можно до 26 февраля. Участники награждаются электронным сертификатом, который можно скачать после успешного прохождения.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в формат мероприятия и обязуется уведомить участников о любых изменениях официальным письмом не позднее чем за семь дней до конечной даты проведения онлайн-этапа.

