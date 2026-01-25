  1. Моя Слобода
В Туле прошел легкоатлетический забег «Первая дорожка»

На старт вышли порядка 300 спортсменов из 19 регионов страны.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

24 января в МСК «Тулица» стартовал легкоатлетический забег «Первая дорожка». Министр спорта Тульской области Михаил Трунов отметил, что соревнования проходят во второй раз и число участников значительно увеличилось.

На старт вышли порядка 300 спортсменов из 19 регионов страны. Самому юному бегуну 15 лет, а самому опытному – 73 года.

Накануне они преодолели дистанции в 60, 400, 1500 метров и смешанную эстафету 4х200 метров. А сегодня любители активного образа жизни вышли на старт дистанций 200, 800 метров и смешанной эстафеты 200х400х600х800 метров. 

В рамках соревнований для всех любителей бега прошел мастер-класс от мастера спорта России международного класса, президента Федерации легкой атлетики Тульской области Екатерины Реньжиной.

сегодня, в 16:15 +1
