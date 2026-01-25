В Алексинском районе открылся модульный дом культуры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В селе Поповка Алексинского района открылся модульный дом культуры. Его площадь — 162 квадратных метра. В здании есть многофункциональный зал на 49 посадочных мест и библиотека с зоной для мастер-классов.

От имени губернатора Дмитрия Миляева жителей с событием поздравила заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова. Она подчеркнула, что в учреждении созданы комфортные условия для работы творческих коллективов, и отметила значимость события для социального и культурного развития сельской территории.

При доме культуры работают 8 клубных формирований, в которых занимаются 92 сельских жителя в возрасте от 6 до 72 лет. В 2026 году планируется увеличение количества участников творческих объединений на 30%.

В честь открытия в ДК прошел концерт с участием творческих коллективов Алексинского района.