Картины военного времени проходят реставрацию в мастерских Тульского музейного объединения

С момента создания полотен ни разу не касалась рука реставратора.

Картины военного времени проходят реставрацию в мастерских Тульского музейного объединения
Фото Тульского музейного объединения.

Семь картин, отражающих тему обороны Тулы в 1941-м году, реставрируют в мастерских в фондохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения. 

photo_2026-01-13_09-57-29.jpg

Авторы произведений — художники Василий Баюскин, Феодосий Бочков, Анна Давыдова. Они посетили Тулу и область сразу после отступления фашистов в декабре 1941-го года. Живописцы получили задание отразить на полотнах героические страницы обороны Тулы. Так были написаны сцены сражений, сюжеты военных дней, портреты героев.

photo_2026-01-13_09-57-22.jpg

На картинах отражены конкретные объекты — кирпичный завод, Орловское шоссе, Мясново. 

Картины приводит в порядок художник Объединения Кристина Трифонова. Она рассказала, что с момента создания полотен ни разу не касалась рука реставратора, поэтому работы оказались объемные.

анонс.jpg

Некоторым произведениям требовалось отремонтировать подрамник, другим — заменить его полностью. Все холсты необходимо было очистить, где-то укрепить грунтовый или красочный слой. На одной картине остались следы от чернил. Их тоже удалось удалить при помощи специально подобранного состава.

сегодня, в 17:08 +2
Место
Тула
Прочее
реставрация картин
