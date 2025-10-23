  1. Моя Слобода
В центре единоборств Новомосковска определили победителей «Борьбы в клетке»

За победу сражались более 100 участников.

За победу сражались более 100 участников.

В Центре единоборств «Юнити» в Новомосковске завершился межклубный турнир «Борьба в клетке». Свыше 130 борцов разных возрастов, от самых юных до взрослых, соревновались в октагоне, демонстрируя свое мастерство.

— Мы видели упорство в глазах детей, мощь старших юношей и невероятную целеустремленность взрослых спортсменов. Каждый бой — это история преодоления, каждая победа — заслуженная награда, — рассказал руководитель центра, вице-президент Тульской областной Федерации ММА Сергей Арбузов.

Он благодарил участников за волю к победе, тренеров — за подготовку и наставничество, родителей — за поддержку и веру в своих детей, а организаторов и судей — за безупречную работу.

— Этот день еще раз доказал, что наша спортивная семья растет и крепнет. Ждем всех на следующих турнирах! — добавил Сергей Арбузов.
 

сегодня, в 15:10 0
