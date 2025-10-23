  1. Моя Слобода
В Веневе прокуратура нагрянула с проверкой в школу из-за травли школьницы-инвалида

Исполняющий обязанности директора получил представление.

Прокуратура Тульской области провела проверку по факту сообщений о травле школьницы в Веневе. 

Напомним, инцидент произошел в школе № 1. Девятиклассницы публично унижали девочку-инвалида, загнав её в угол, грубо отталкивая и фиксируя происходящее на камеру. Видео в тг-канале Myslo.

Прокуроры выявили в деятельности образовательной организации нарушения требований законодательства об образовании, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Исполняющий обязанности директора образовательного учреждения получил представление. Проверки продолжаются. 

Напомним, глава СК Александр Бастрыкин также затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьницы. 

17 собак на 30 квадратных метрах: комитет ветеринарии проверит квартиру с псарней в Алексине
17 собак на 30 квадратных метрах: комитет ветеринарии проверит квартиру с псарней в Алексине
В центре единоборств Новомосковска определили победителей «Борьбы в клетке»
В центре единоборств Новомосковска определили победителей «Борьбы в клетке»
