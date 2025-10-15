Туляков приглашают на онлайн-зачет по финансовой грамотности

Подготовленные финансовыми экспертами тесты будут интересны и детям, и взрослым.

До 28 октября все желающие могут проверить свои финансовые знания на всероссийском онлайн-зачете. Тестирование позволит участникам оценить, умеют ли они грамотно распоряжаться деньгами, хорошо ли разбираются в финансовых услугах, готовы ли открыть свое дело, способны ли защититься от мошенников.

Эта будет интересно будет и детям, и взрослым. На сайте проекта можно выбрать – пройти индивидуальный или семейный зачет. Затем указать возраст участников и определить подходящий уровень сложности – базовый или продвинутый.

Школьников младших классов ждут игровые задания, остальных участников – вопросы по сюжетам из реальной жизни. По итогам зачета каждый получит индивидуальные советы и подборки материалов по темам, с которыми возникли сложности.

Принять участие в зачёте можно здесь.

В тульском отделении Банка России уточнили, что можно изучить теорию и пройти тест повторно – число попыток не ограничено. Для учеников средних и старших классов, которые успешно справятся с заданиями, с 14 по 16 октября пройдет олимпиадный этап.

Школьники, набравшие самые высокие баллы, попадут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Призеры олимпиады получат льготы при поступлении в вузы.