В Туле завершился фестиваль по хоккею на роликовых коньках
Фото Федерации хоккея Тульской области.

В Туле завершился фестиваль по хоккею на роликовых коньках

В турнире приняли участие 26 команд.

В Туле состоялись финальные игры фестиваля по хоккею на роликовых коньках среди взрослых команд. Соревнования были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/52/4a/d6b3-ea42-4062-94e2-a64043f9ef16/7800c372-4251-4007-8962-b23aed36096c.jpg

В турнире приняли участие 26 команд, которые боролись за призовые места в дивизионах «Новичок» и «Любитель». Итоги таковы:

«Новичок»:

  • 1 место — ХК «Машины»,
  • 2 место — ХК «Оружейник-новичок»,
  • 3 место — ХК «Воины».

«Любитель»:

  • 1 место — ХК «ЦКБА»,
  • 2 место — ХК «Оружейник»,
  • 3 место — ХК «Дружина Стрибога».

«За волю к победе» награду получила команда «Евраз».

Президент Федерации роллерспорта Тульской области Александр Русаков отметил:

— Фестиваль стал настоящим спортивным праздником. Мы видим, что роллеркей набирает популярность, и это вдохновляет нас развивать инфраструктуру и создавать условия для всех желающих. Этот вид спорта объединяет людей разных возрастов и даёт возможность каждому почувствовать себя частью команды.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/52/4a/d6b3-ea42-4062-94e2-a64043f9ef16/a7a1a50d-66d8-4c33-82bf-46cc338b8ed2.jpg

24 октября Тула впервые примет чемпионат России по хоккею на роликах среди мужчин. В течение нескольких дней лучшие команды страны будут бороться за звание сильнейших.

сегодня, в 19:58 0
