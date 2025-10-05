В Туле завершился фестиваль по хоккею на роликовых коньках

Фото Федерации хоккея Тульской области.

В Туле состоялись финальные игры фестиваля по хоккею на роликовых коньках среди взрослых команд. Соревнования были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире приняли участие 26 команд, которые боролись за призовые места в дивизионах «Новичок» и «Любитель». Итоги таковы:

«Новичок»:

1 место — ХК «Машины»,

2 место — ХК «Оружейник-новичок»,

3 место — ХК «Воины».

«Любитель»:

1 место — ХК «ЦКБА»,

2 место — ХК «Оружейник»,

3 место — ХК «Дружина Стрибога».

«За волю к победе» награду получила команда «Евраз».

Президент Федерации роллерспорта Тульской области Александр Русаков отметил:

— Фестиваль стал настоящим спортивным праздником. Мы видим, что роллеркей набирает популярность, и это вдохновляет нас развивать инфраструктуру и создавать условия для всех желающих. Этот вид спорта объединяет людей разных возрастов и даёт возможность каждому почувствовать себя частью команды.

24 октября Тула впервые примет чемпионат России по хоккею на роликах среди мужчин. В течение нескольких дней лучшие команды страны будут бороться за звание сильнейших.