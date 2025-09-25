«Арсенал» сегодня сыграет против «Волны»

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Тульский клуб начинает путь в Кубке России с выездного матча.

Сегодня, 25 сентября, в Нижнем Новгороде состоится матч четвертого раунда Кубка России. В гости к «Волне» приедет «Арсенал» из Тулы.

Сайт болельщиков «Арсенала» подобрал несколько любопытных фактов перед предстоящей игрой:

После вылета из РПЛ «Арсенал» дважды из трёх попыток проигрывал в Кубке России на первой же для себя стадии.

Из футболистов, сыгравших за «Арсенал» в предыдущем матче тульской команды в Кубке России, сейчас в составе осталось только двое: Никита Раздорских, получивший в той встрече красную карточку, и Илья Азявин.

Впервые в истории Кубков России «Арсеналу» будет противостоять соперник из Нижегородской области.

До встречи с туляками «Волна» прошла две стадии Кубка России, оба раза побеждая по пенальти. Волжане обыграли миасское «Торпедо» (0:0, 5:3) и «Тюмень» (1:1, 4:3).

В случае победы «Арсенал» сыграет в Кубке России с саратовским «Соколом».