Пьяный туляк отвесил оплеуху медику за «некачественную помощь»

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении 59-летнего Андрея Л. Мужчина признан виновным в нанесении побоев, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую. На вызов прибыла фельдшер, которая оказала ему помощь.

Но Андрей остался недоволен качеством помощи и отвесил фельдшеру оплеуху.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Также он выплатит потерпевшей компенсацию морального вреда — 20 000 рублей.