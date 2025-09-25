  1. Моя Слобода
Пьяный туляк отвесил оплеуху медику за «некачественную помощь»

Мужчина отделался ограничением свободы.

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении 59-летнего Андрея Л. Мужчина признан виновным в нанесении побоев, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую. На вызов прибыла фельдшер, которая оказала ему помощь. 

Но Андрей остался недоволен качеством помощи и отвесил фельдшеру оплеуху. 

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Также он выплатит потерпевшей компенсацию морального вреда — 20 000 рублей. 

 

вчера, в 10:34
