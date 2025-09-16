Велогонщица команды «Марафон-Тула» выступит на чемпионате мира в Руанде

Фото: https://vk.com/marathontulateam.

Велогонщица команды «Марафон-Тула» Наталья Фролова выступит на чемпионате мира по шоссейному велоспорту, который пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде.

Спортсменка — действующая чемпионка России в индивидуальной гонке, победитель и призер первенств Европы.

— Я благодарна за возможность выступать на этих соревнованиях. Моя цель — бороться до конца, показать все, на что я способна. Готовлюсь к по-настоящему напряженным заездам — видела, что ожидается сложная трасса с восхождением на гору Кигали. Уверена, этот опыт станет для меня бесценным, — цитирует велогонщицу пресс-служба команды «Марафон-Тула».