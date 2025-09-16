В Тульской области пройдет мультиспортивный фестиваль «Суворовские игры»

20 сентября в Суворове пройдет фестиваль функциональных и силовых видов спорта «Суворовские игры». На арене СОК «Гераклион» зрителей ждут выступления сильнейших спортсменов России: атлетов функционального многоборья, тяжёлой и силовой атлетики.
В турнирах примут участие взрослые, дети и спортсмены адаптивных категорий.
В программе фестиваля:
- турнир по функциональному многоборью,
- тяжелоатлетический турнир,
- турнир по силовой атлетике «Кубок В. Ф. Краевского»,
- любительский турнир по функциональному многоборью,
- турнир по пиклболу (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса).
Начало фестиваля — 10.00 Официальное открытие в 12.00. Адрес: Суворов, СОК «Гераклион», ул. Тульская, 24.
Организаторы: Фонд «Гераклион» совместно с правительством Тульской области и Федерацией функционального многоборья.
0+