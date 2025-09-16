В Москве на выставке «Регион 2030. Платформа будущего» стартовали Дни Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 16 сентября в Национальном центре «Россия» на выставке «Регион 2030. Платформа будущего» стартовали Дни Тульской области.

— Дни Тульской области на выставке «Регион 2030. Платформа Будущего» — это ключевое событие, в рамках которого регион представит свои достижения, планы и инициативы, направленные на развитие и процветание области. Это уникальная возможность продемонстрировать успешные проекты, привлечь инвестиции и установить новые партнерские связи, — подчеркнул первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

Открывает программу экономическая повестка. Федеральные и региональные эксперты обсудят инвестиционный потенциал Тульской области, развитие беспилотных авиационных систем и меры поддержки участников СВО в предпринимательстве.

Ключевой день — 17 сентября — посвящён открытому диалогу с федеральными экспертами по реализации Стратегии развития региона на ближайшие 5 лет. В мероприятиях примет участие губернатор Дмитрий Миляев. В это же день будут подписаны соглашения, направленные на реализацию ключевых проектов региона в сфере науки, предпринимательства, молодежной политики, культуры и туризма.

18 сентября фокус на развитие городов. На примере Новомосковска участники обсудят стратегии благоустройства, инфраструктурных проектов, а также меры по повышению качества жизни граждан. Также будет рассмотрен опыт подготовки города к 100-летию и идеи по дальнейшему развитию муниципальных территорий.

19 сентября запланированы презентации инвестиционных туристических лотов, стратегическая сессия с АСИ по развитию креативных индустрий и круглый стол по механизмам комплексного развития территорий. Участники мероприятий обсудят вопросы стимулирования инвестиций, внедрение современных решений в туристической отрасли, а также обменяются опытом межрегионального сотрудничества и поиска новых подходов к развитию муниципальных образований.

Выходные — 20 и 21 сентября — посвящены культурным, гастрономическим мероприятиям и событиям для детей и молодежи.

Вход на выставку «Регион 2030. Платформа будущего» свободный. Адрес: Москва, Национальный центр «Россия», Краснопресненская набережная, 14, павильон № 7.