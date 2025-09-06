«Тулица» обыграла «Корабелку» во втором матче Кубка губернатора по волейболу

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

6 сентября «Тулица» сыграла второй матч в рамках Кубка губернатора по волейболу. Тулячки на своей площадке принимали «Корабелку» из Санкт-Петербурга.

Игра завершилась уверенной победой нашей команды — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).

Лучшим игроком матча у «Тулицы» стала Екатерина Полякова.

— Показали красивую игру, сплоченный коллектив. Немаловажно, что мы победили. Это хорошее подспорье для того, чтобы Кубок губернатора остался в Туле. Это победа всех и каждого, неважно, кто выходит на площадку, — отметил главный тренер тульской команды Алексей Лазневой.

7 сентября «Тулица» сыграет с «Протоном» заключительный матч турнира.