  «Тулица» обыграла «Корабелку» во втором матче Кубка губернатора по волейболу
«Тулица» обыграла «Корабелку» во втором матче Кубка губернатора по волейболу
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица» обыграла «Корабелку» во втором матче Кубка губернатора по волейболу

Счет — 3:0 в пользу тулячек.

6 сентября «Тулица» сыграла второй матч в рамках Кубка губернатора по волейболу. Тулячки на своей площадке принимали «Корабелку» из Санкт-Петербурга. 

Игра завершилась уверенной победой нашей команды — 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).

Лучшим игроком матча у «Тулицы» стала Екатерина Полякова.

— Показали красивую игру, сплоченный коллектив. Немаловажно, что мы победили. Это хорошее подспорье для того, чтобы Кубок губернатора остался в Туле. Это победа всех и каждого, неважно, кто выходит на площадку, — отметил главный тренер тульской команды Алексей Лазневой.

7 сентября «Тулица» сыграет с «Протоном» заключительный матч турнира.

вчера, в 10:00 0
