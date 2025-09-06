  1. Моя Слобода
  Тепло и много солнца: синоптик Вильфанд сделал прогноз на предстоящую неделю
Тепло и много солнца: синоптик Вильфанд сделал прогноз на предстоящую неделю
Фото Алексея Пирязева.

А еще, по словам метеоролога, нас ждут звездные и лунные ночи.

А еще, по словам метеоролога, нас ждут звездные и лунные ночи.

Теплая и солнечная погода установилась в Центральной России. Она продержится до конца следующей недели.

— Сейчас тот редкий случай, когда синоптикам может быть скучно. Связано это с тем, что погода очень однородная в течение и выходных дней, да и всей недели будет. В то же время я с большим удовольствием хочу сказать, что погода будет комфортной. Во-первых, она не жаркая, во-вторых, много солнца. Ночи будут лунные и звездные, — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Такая погода соответствует середине августа.

В понедельник, частности в Москве, прогнозируется 21-23 градуса тепла. Со вторника и до конца недели — 22-24. Ночные температуры — около 10-12 градусов. Такая же погода ожидается и в Туле.

Снимок экрана 2025-09-06 212211.png

вчера, в 11:00 +1
