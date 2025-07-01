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Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Сегодня слушались дела о растрате и взятках.

Московский городской суд огласил приговор Тимуру Иванову, обвиняемому в получении двух взяток на сумму больше 1,3 млрд рублей и растрате 216 миллионов при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в 2015 году в обход санкций.

Бывшего заместителя министра обороны приговорили к 13 годам колонии по делу о растрате. Приговор мужчина заслушал с улыбкой на лице.

Ранее стало известно, что в карьере Иванова есть эпизод с получением взятки через тульское ООО «Проопт».

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Автор:
сегодня, в 15:32 +4
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