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Тульская область приняла этап чемпионата России по пляжному волейболу
Фото минспорта Тульской области.

Тульская область приняла этап чемпионата России по пляжному волейболу

Победители получили денежные призы.

С 29 мая по 1 июня в Алексине прошел очередной этап чемпионата России по пляжному волейболу. В нем приняли участие 24 женских и 27 мужских команд. Среди спортсменов были чемпионы мира, призеры Олимпийских игр и чемпионата Европы, а также победители и призеры элитных этапов мирового тура.

Тульскую область представили мужские пары Леонида и Константина Картавенко, Ильи Тимофеева и Дмитрия Воронкова и женская — Елена Пешехонова и Арина Яранцева. Несмотря на упорную борьбу, наши спортсмены, к сожалению, призовые места не заняли.

Среди женщин награды распределились таким образом:

  1.  Надежда Макрогузова / Екатерина Шевцова «Динамо».
  2. Мария Егорова/Мария Лазуренко «Локомотив».
  3. Арина Ряжнова/Елизавета Лудкова «Локомотив». 

Среди мужчин:

  1. Олег Стояновский /Илья Лешуков «Факел Ямал».
  2. Вячеслав Красильников /Владислав Рейнсон «Динамо».
  3. Дмитрий Веретюк /Фёдор Сабаев.
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