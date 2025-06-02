Тульская область приняла этап чемпионата России по пляжному волейболу

Фото минспорта Тульской области.

С 29 мая по 1 июня в Алексине прошел очередной этап чемпионата России по пляжному волейболу. В нем приняли участие 24 женских и 27 мужских команд. Среди спортсменов были чемпионы мира, призеры Олимпийских игр и чемпионата Европы, а также победители и призеры элитных этапов мирового тура.

Тульскую область представили мужские пары Леонида и Константина Картавенко, Ильи Тимофеева и Дмитрия Воронкова и женская — Елена Пешехонова и Арина Яранцева. Несмотря на упорную борьбу, наши спортсмены, к сожалению, призовые места не заняли.

Среди женщин награды распределились таким образом:

Надежда Макрогузова / Екатерина Шевцова «Динамо». Мария Егорова/Мария Лазуренко «Локомотив». Арина Ряжнова/Елизавета Лудкова «Локомотив».

Среди мужчин: