В Арсеньевском районе водитель ВАЗа погиб в ДТП с лосем

Авария случилась 1 июня на 2-м километре автодороги Арсеньево — Литвиново в Арсеньевском районе. 18-летний парень за рулем ВАЗа сбил внезапно выскочившего на трассу лося.
От удара машина вылетела в кювет. Водитель скончался на месте происшествия.
От удара машина вылетела в кювет.
Авария случилась 1 июня на 2-м километре автодороги Арсеньево — Литвиново в Арсеньевском районе. 18-летний парень за рулем ВАЗа сбил внезапно выскочившего на трассу лося.
От удара машина вылетела в кювет. Водитель скончался на месте происшествия.
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