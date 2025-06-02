В Арсеньевском районе водитель ВАЗа погиб в ДТП с лосем

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

От удара машина вылетела в кювет.

Авария случилась 1 июня на 2-м километре автодороги Арсеньево — Литвиново в Арсеньевском районе. 18-летний парень за рулем ВАЗа сбил внезапно выскочившего на трассу лося.

От удара машина вылетела в кювет. Водитель скончался на месте происшествия.