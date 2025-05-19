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ХК «Полипласт» стала обладателем Малого кубка Всероссийского этапа Ночной хоккейной лиги
Фото пресс-службы Ночной хоккейной лиги

ХК «Полипласт» стала обладателем Малого кубка Всероссийского этапа Ночной хоккейной лиги

С 4 по 16 мая в г. Сочи состоялся Фонбет XIV Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Впервые Тульскую область в борьбе за Малый кубок «Лиги Мечты» представила новомосковская команда «Полипласт», которая заняла 1-е место в региональном этапе Ночной хоккейной лиги.

Хоккеисты на групповом этапе фестиваля показали стабильный и уверенный результат. В яркой и упорной борьбе финального матча с командой «Ледовая арена» — ХК «Полипласт» одержала уверенную победу и стала чемпионом! Финальным итогом встречи стал счёт — 6:3.

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— Команда «Полипласт» впервые выступает на фестивале и становится чемпионом! Это непередаваемое чувство радости и гордости. Задача стояла победить, мы всеми силами к ней стремились. Спасибо руководству компании за предоставленную возможность и всестороннюю поддержку. Впереди еще много работы, но уверен, в следующем году вернемся повторить, — рассказал капитан «Полипласта» Юрий Малашичев.

На церемонии награждения были объявлены имена лучших игроков Фонбет Фестиваля хоккея — 2025. Награды команде вручил советский хоккеист, чемпион мира Николай Макаров.

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Помимо победы команды, в дивизионе «Лига Мечты. Малый кубок» лучшим тренером стал Владислав Кудрявых, лучшим вратарем — Павел Воронин, лучшим игроком — Станислав Молокин и лучшим нападающим — Андрей Шевяков.

— Сегодня мы смогли переиграть соперника слаженными действиями. Немного выдохнули, нашли свою игру и сделали своё дело. Сопернику спасибо за финал — очень достойная дисциплинированная команда. Хочу сказать спасибо руководству группы компаний «Полипласт», благодаря которому образовался наш слаженный коллектив и активно развивается профессиональный и любительский хоккей в Тульской области, — поделился первыми эмоциями после финала ассистент капитана Станислав Молокин.

Неделю назад еще одним победителем в Сочи стала тульская команда «Тропик», впервые участвовавшая и победившая в дивизионе «Любитель 50+. Малый кубок».

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