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Тульские авиамоделисты вернулись с медалями

Тульские авиамоделисты вернулись с медалями

В Ижевске в минувшие праздничные выходные прошли двойные Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D «воздушный бой».

В соревнованиях приняли участие 55 экипажей (состав экипажа — пилот и механик). Спортсмены приехали из разных городов и регионов России: Москвы, Самары, Вологды, Нижнего Новгорода, Пензы, Тульской, Московской, Челябинской областей, Краснодарского края, республики Башкортостан, Удмуртской республики.

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В составе команды «Федерации авиамодельного спорта Тульской области» Тульской области выступили пилоты: мастер спорта международного класса Александр Шалаев, мастера спорта Владимир Емельяненко и Андрей Науменко (механик), кандидат в мастера спорта Алексей Скворцов.

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Соревнования прошли на высоком уровне. Квалифицированная главная судейская коллегия справилась со своей задачей на отлично.

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Атмосфера на стартах была дружелюбная, несмотря на высокую конкуренцию и желание стольких спортсменов занять призовые места!

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В двойных Всероссийских соревнованиях в личном зачете среди экипажей места распределились так:

1-е место — экипаж Якимов Михаил — Кастов Владимир (Московская обл.),
2-е место — экипаж Шалаев Александр — Науменко Андрей (Тульская обл.),
3-е место — экипаж Соколов Андрей — Соколов Егор (Челябинская обл.);
 
1-е место — экипаж Шалаев Александр — Науменко Андрей (Тульская обл.),
2-е место — экипаж Арзянцев Роман — Кудинов Антон (Московская обл.),
3-е место — экипаж Буцневич Андрей — Рылик Илья (Самарская обл.).

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