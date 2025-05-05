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В Тульской области в майские праздники сбили двух самокатчиков
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области в майские праздники сбили двух самокатчиков

Во всех случаях обошлось без госпитализаций.

В первый день мая в Богородицке 13-летний подросток попал в ДТП. Мальчик катался на электросамокате без шлема и столкнулся с автомобилем Chery, который двигался в попутном направлении. Подростка осмотрели медики и отпустили домой. 

Спустя два дня, вечером третьего мая, похожее происшествие случилось в областной столице. 31-летний водитель за рулем Hyundai Solaris при повороте налево сбил 16-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть на электросамокате. Медики отпустили подростка домой после осмотра. 

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Фотограф:
сегодня, в 17:03 0
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